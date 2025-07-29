Ekmeğe bir zam da Kocaeli’den geldi

Haber Merkezi

Geçim sıkıntısı altında ezilen yurttaşlar için kötü haber bu kez Kocaeli’nden geldi. Sofraların en temel gıdası olan ekmeğe ve simide bir kez daha zam yapıldı. Üstelik fiyat artışının yanı sıra ekmeğin gramajı da küçültüldü. Kocaeli Fırıncılar Odası’nın açıklamasına göre, 1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla 200 gram ekmek 15 TL, 100 gram simit ise 20 TL oldu. Böylece ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL’ye, simidin kilogram fiyatı ise 200 TL’ye dayandı.

Zam kararı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulunun toplantısında alındı. Gerekçe “artan maliyetler” oldu. Ancak hem üretici fırıncılar hem de tüketici yurttaşlar bu gidişattan memnun değil.

Asgari ücret açlık sınırının altında kalmışken, temel gıdalara gelen bu zamlar milyonlarca dar gelirliyi doğrudan etkiliyor.

Fırıncı esnafı ise un, maya, elektrik ve kira giderlerinin altında eziliyor. Fiyatlar artsa da ayakta kalmakta zorlandıklarını belirtiyorlar.