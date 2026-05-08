Ekmeğe ulaşmak bile lüks oldu!

Ülkede her 100 kişiden 1'inde görülen çölyak hastalığı, yalnızca bir sağlık sorunu değil aynı zamanda ekonomik krizin en görünmez yüklerinden biri de... Buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan gluten proteinine karşı bağışıklık sisteminin verdiği anormal yanıt sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığında hastalar ömür boyu sürecek bir glütensiz diyet yapmak zorunda. Ancak bu diyet, giderek artan fiyatlar nedeniyle erişilmesi güç bir “lüks”e dönüşmüş durumda. SGK’nin glütensiz beslenme için verdiği aylık yaklaşık 500–600 TL’lik destek, piyasadaki ürün fiyatları karşısında yetersiz kalırken, hastalar hem ekonomik hem de bürokratik bir çıkmazın içine itiliyor. Engelli raporu süreçleri, sürekli yenilenen evrak zorunluluğu ve hastane randevularındaki gecikmeler ise sorunu daha da ağırlaştırıyor.

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü öncesi BirGün'e konuşan hastalar “Glütensiz ürünler normal ürünlerin birkaç katı fiyatına satılıyor. Ekmek, makarna, bisküvi gibi temel gıdalara ulaşmakta bile zorlanıyoruz. Sağlıklı beslenmek bizim için zorunluluk ama artık lüks oldu” diyerek yaşadıklarını anlattı. Engelli raporu süreçlerinin de ayrı bir yük olduğunu söyleyen hasta ve yakınları her 2–3 yılda bir yenilenmesi gereken raporlar için hastanelerde uzun bekleyişler yaşandığını söyledi.

YAŞAM MÜCADELESİ

Çölyak hastası kızı olan Ezgi Deniz Güneş, hastalıkla tanışma sürecini şöyle anlattı: "Kızımda yaşıtlarına göre gelişim geriliği vardı, katı gıdaya geçince çok zorlandık. Yemek yemek istemiyordu, her yemek yedikten sonra kusuyordu. Bu hastalığın da farklı tipleri var. Birşey yediğinde direkt hastanelik oluyordu, kendinden geçiyordu. Sonra kan tahlilleri yapıldı, antikorları bakıldı, endoskopi yapıldı ve çölyak tanısı aldık. "

Çölyakın günlük yaşamı nasıl etkilediğini Güneş “Yemememiz gereken ürün yelpazesi çok geniş. Unun girdiği her şey yasak. Makyaj malzemesinden diş macununa kadar dikkat etmek zorundayız. Glütensiz ürünler çok pahalı. Bizim hastalığımız aslında ‘zengin hastalığı’ haline geldi" sözleriyle anlattı. Güneş, çocukların sosyal yaşamdan dışlandığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını da belirterek, “Kimse elini taşın altına koymuyor” diyerek kamu kurumlarına çağrı yaptı. SSK'nin verdiği aylık beslenme ödemesinin çok yetersiz kaldığını söyleyen Güneş "Genetik geçişli bir hastalık olduğu için bir ailede 3-4 çocukta hastalık olabiliyor. Glutensiz beslenmek zor olduğu için diyetini yapamayan çocuklar biliyorum" dedi.

Ezgi Deniz Güneş

CİDDİ SONUÇLARI VAR

Bir diğer hasta Tülay Düztaş ise çölyak tanısının yıllar sürebildiğine dikkat çekiyor. Diyabetle başlayan, ardından iki gözünde ciddi görme kaybı ile devam eden sağlık sorunlarının ardından 40 yaşında çölyak teşhisi aldığını anlatan Düztaş, “Tanı konulana kadar hayat altüst oluyor. Tanıdan sonra ise ömür boyu süren bir diyet başlıyor. Eskiden tanı zordu şimdi daha kolay. Çaresizlik nedeniyle çocuklar diyetlerini bile yapamıyor. Çölyak tanı konulana kadar bir hastalık, tanı konulduktan sonra bir yaşam biçimidir aslında" dedi. Düztaş ayrıca glütenin yalnızca besinlerde değil, bazı kozmetik ürünlerde dahi bulunduğuna dikkat çekerek, “Diyet yapmazsak kansere kadar gidebilen ciddi sonuçlar var” uyarısında bulundu.

Tülay Düztaş

∗∗∗

HASTALARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ TANISIZ

Uzmanlara göre Türkiye’de yüz binlerce kişi çölyak hastası olmasına rağmen önemli bir kısmı hastalığının farkında değil. Tek tedavinin ömür boyu glütensiz beslenme olduğu vurgulanırken, artan maliyetler nedeniyle birçok hastanın diyetini sürdüremediği söyledi. Hasta dernekleri ise glütensiz ürünlerin sübvanse edilmesini, sosyal desteklerin artırılmasını ve kamusal beslenme hizmetlerinde çölyak hastalarına uygun menülerin yaygınlaştırılmasını talep etti.