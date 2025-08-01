Ekmek fiyatına zam: Kilogramın tavan fiyatı 75 liraya yükseltildi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bugüne kadar kilogramı 62,5 liraya satılan ekmeğin fiyatının ülke genelinde 75 lirayı geçmeyecek şekilde belirlendiğini açıkladı. Zammın ardından belirlenen yeni tavan fiyatına ilişkin konuşan Balcı, “Türkiye'nin hiçbir yerinde kilogramı 75 liranın üzerinde ekmek satılmayacak.” dedi.

200 GRAM EKMEK 15 LİRA OLDU

Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’nde düzenlediği toplantıda, birçok ilde 1 Ağustos itibarıyla 200 gram ekmeğin 15 liradan satılmaya başlandığını belirtti. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi illerde uygulamanın başladığını, diğer illerde de bu yönde başvuruların yapıldığını aktardı.

YIL SONUNA KADAR FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFLENMİYOR

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, artan maliyetlere rağmen yıl sonuna kadar ekmek fiyatlarının sabit tutulması için çalıştıklarını söyledi. “Olağanüstü artış olmadıkça 75 lira tavan fiyat olacak, fiyat artışı yüzde 25 değil yüzde 20 oranındadır.” dedi.

EKMEK İSRAFI HÂLÂ YÜKSEK, HASATTA SORUN YOK

Ekmek israfının istenen seviyede azalmadığını vurgulayan Balcı, bu konuda mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Buğday üretiminin geçen yıl 20 milyon tonu geçtiğini, bu yıl da yaklaşık 19,5-20 milyon tonluk bir hasat beklendiğini ve ekmeklik buğday ihtiyacının 12 milyon ton olduğunu sözlerine ekledi.