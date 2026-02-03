Ekmek fiyatlarına zam geliyor: Tarih verildi

Ekmek fiyatlarına mart ayının sonuna doğru enflasyon ve alım gücüne göre zam yapılacağı ifade edildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek ve ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Balcı, fiyatları belirlerken yurttaşın alım gücünü ve enflasyonu dikkate aldıklarına işaret ederek işçilik ve işletme maliyetlerinin arttığını belirtti.

Girdi maliyetlerine rağmen bu yıl ocak ayında ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmadığını belirten Balcı, "İşçilik ücretlerinin arttığı biliniyor, işletme giderlerimizde artış var. Fırıncı esnafı olarak ramazan ayında da ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını ifade etmek istiyoruz. Azami olan kilogram fiyatı 75 liradan satılmaya devam edecek" diye konuştu.

"EN MAKUL FİYAT" BELİRLENECEK

Balcı, ekmek fiyatlarında şubatta da değişiklik olmayacağının altını çizerek, mart ayının sonlarına doğru enflasyonu ve halkın alım gücünü göz önünde bulundurarak Ticaret Bakanlığıyla "en makul fiyatı" belirleyeceklerini bildirdi.