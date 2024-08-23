Ekmek satışında yeni standartlar yolda: Taslak hazırlandı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ekmek satışına yönelik yeni standart hazırladı. TSE tarafından hazırlanan standart taslağına göre ekmek, iyi pişmiş ve kabarmış olacak, yanık olmayacak.

Milliyet'in haberine göre; ambalajlı ekmeğin paketinde un çeşitlerinin yüzde oranları, kullanılan katkı maddesinin adı, imalat günü yer alacak.

Ambalajsız ekmeklerde ise fırının adını belirten etiket veya kabartma bulunacak. Ambalajsız ekmekler, elle teması önleyebilecek ebatta kağıtlara sarılarak veya poşetle verilecek.

TSE tarafından hazırlanan ve görüşe açılan ekmek standart taslağına göre ekmek çeşitleri; “normal ekmek, köy ekmeği (tam buğday ekmeği), kepekli ekmek, çavdarlı ekmek, yulaflı ekmek, mısırlı ekmek, karışık tahıllı ekmek, Vakfıkebir/Trabzon ekmeği, siyez buğday ekmeği, çeşnili ekmek” olmak üzere 10 grupta toplanacak. Ekmek iyi pişmiş ve kabarmış olacak, yanık olmayacak, kendine has kokusu bulunacak, dış kısmında gözle görülür herhangi bir yabancı madde ve hamur topağı yer almayacak.

İMAL TARİHİ OLACAK

Ambalajlı ekmeğin paketi üzerinde un çeşitlerinin yüzde oranları, net ağırlık, tavsiye edilen son kullanma tarihi veya raf ömrü, kullanılan katkı maddesinin adı, imal tarihi (gün-ay olarak) yer alacak. Söz konusu bilgiler, gerektiğinde Türkçe’nin yanı sıra yabancı dillerde de yazılabilecek. Ekmek çeşitlerinin etiketlerinde, ekmeğe özelliğini veren yulaf, çavdar vb. bileşen, yüzdesel oranıyla belirtilecek. Ekmeğe herhangi bir katkı maddesi katılmıyorsa da etiket üzerinde “katkısız” ifadesi yer alacak.

KAĞIT YA DA POŞET İÇİNE KONULACAK

Ambalajsız satılan ekmeklerde ise ekmek üzerinde fırının adı ve “Normal Tip” (ya da kısaltma olarak “NT”) ibaresini belirten etiket veya altta ekmeğin üretildiği fırına ait iz veya kabartma bulunacak. Ambalajsız ekmekler tüketiciye elle ekmeğin temasını önleyebilecek ebatta, uygun kağıtlara sarılarak veya poşetlerde verilecek. Ekmekler işleme yerlerinde, depolarda, taşıtlarda ve satış yerlerinde yabancı kokulu, nemli, tatlarına ve diğer özelliklerine etki yapacak maddelerle bir arada bulundurulmayacak. İçinde ekmek bulunan kaplar ve kasalar, kuru zemin üzerinde, havadar ve temiz bir yerde bekletilecek, yağmur altında bırakılmayacak. Ekmek üreticisi ve satıcısı, standarta uygun imal edildiğini beyan ettiği ekmekler için istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi göstermeye mecbur olacak.