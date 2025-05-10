Ekmek teknesi bu, vazgeçmek olmaz

Bilge Su YILDIRIM

İstanbul’dan Bilecik’e doğru yola çıkıyoruz. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) Accuride Wheels Bilecik Jant Sanayi A.Ş fabrikasının usule aykırı olarak gerçekleştirilmeye çalışılan satışına dur demek için fabrika önünde gerçekleştireceği eyleme gidiyoruz.

Kentin dışında kalan Osmaneli ilçesinde, otoban kenarına kurulu bu fabrika, 1978’den beri bu kentin sanayi işkolunda çalışan emekçilerinin ekmek kapısı oluyor. Bilecikli işçiler, evlerine kuşaklardır bu fabrikadan ekmek götürüyor.

Yüzlerce işçiye ekmek kapısı olan bu fabrika, 2023 itibarıyla toplam 13,6 milyon dolar ihracat geliri sağlamasına rağmen iflas gerekçesiyle satışa çıkarılıyor. Üstelik satış, üretimi devam ettirmek üzere 7-8 milyon liralık tekliflerde bulunan yabancı firmalara değil, yalnızca 1 milyon liraya, üretimi sonlandıracak Ferro Alloys Metal Geri Dönüşüm adlı işletmeye yapılıyor.

AİLEM YANIMDA BENİ SAVUNUYOR

194’ü Birleşik Metal-İş üyesi 255 işçi, yıllardır emek verip dirsek çürüttükleri bu fabrikanın adeta yok fiyatına satılmasına ve üretimin tamamen durdurulacak olmasına karşı fabrika önünde toplanıyor. Ağustos 2025’e dek toplu iş sözleşmesine (TİS) tabi bu işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları tehlikeye atıldığı gibi, işçilere herhangi bir iş güvencesi de verilmemiş.

İşçiler hem alın terlerini hem de ekonomiye destek sağlayan bu fabrika ile yurtlarını savunuyor. Gelgelelim fabrika önünde bizi yalnızca bu fabrikanın emekçileri karşılamıyor. Neredeyse her işçinin ailesi burada. Çocukları üzlerinde Birleşik Metal-İş önlükleri, ellerinde “Peşkeşe izin vermeyeceğiz” yazılı dövizlerle fabrika önünde koşturuyor. 30’dan fazla çocuk, babalarının işyeri önünü adeta bir oyun alanına çeviriyor.

Birleşik Metal-İş İşyeri Temsilcisi Özgür Öztürk ile konuşuyoruz. Öztürk, eşi ve 3 çocuğu ile fabrika önündeki eylemi bekliyor. 18 yıldır fabrikada çalıştığını söyleyen Öztürk, “Bugün de emeğimi, işimi savunmak için buradayım. Ailem de bana destek olmak ilk için burada, benimleler” diyor. Eşi Ülker Öztürk “Tüm aile buraya eşimin hakkını savunmaya geldik” diye ekliyor. Öztürk çiftiyle konuşurken 8 yaşındaki oğulları sohbete dahil oluyor: “Ben de buradayım! Buraya babamın işi satılmasın diye geldim!”

Sendikanın İşyeri Temsilcisi Özgür Öztürk, eyleme eşi ve 3 çocuğu ile katıldı.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE SARILDILAR

Eylem saati yaklaşırken Eskişehirli Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, Accuride işçilerinin eylemine destek olmak üzere fabrika önüne geliyor. Eskişehirli metal işçileri ile Bilecikli metal işçileri ile “Birleşe birleşe kazanacağız” ve “Birleşen işçiler yenilmezleri sloganları ile bir araya geliyor, kucaklaşıyorlar. İşçi çocukları duydukları sloganları tekrarlayarak etrafta koşturmaya devam ediyor.

Fabrika önüne çekilen bir kamyon sahne haline getirilmiş, kamyonun üstüne Birleşik Metal-İş bayrakları asılmış. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün konuşma yapacağı sahneye dönüştürülmüş bu kamyonun en önüne yine işçi çocukları doluşuyor. Hepsinin elinde “Fabrika bizimdir, bizim kalacak” ve “Peşkeşe izin vermeyeceğiz” yazılı dövizler… CHP Bilecik Milletvekili Tüzün, “Ben bu fabrika 1978’de açıldığında daha 10 yaşında bir çocukken rahmetli babamın buraya servisle işçi taşıdığını bilirim” diyor. Tüzün’ün kişisel tarihinde de bir yer tutuyor fabrika, hemen hemen her Bilecikli emekçide olduğu gibi.

SANAYİ YOKSA DEMOKRASİ YOK

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Atar ise, “Sanayi yoksa iş yok, sanayi yoksa aş yok, medeniyet yok, demokrasi yok” diyerek başlıyor sözüne. Hem uluslararası ihracatta önemli yer kaplayan hem de Türkiye sanayisinde simge bir yer tutan bu fabrikanın usulsüzce satılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çiziyor. Atar’ın konuşması boyunca “Peşkeşe müsaade etmeyeceğiz” sloganları atılıyor. İşçiler, “Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız, ya siz?” diye haykırıyor. Vali ile de görüşme yapacağını ve bu usulsüz satışı ne pahasına olursa olsun engelleyeceğini bir kez daha belirten Atar, işçiler tarafından dakikalarca alkışlanıyor. Bir kız çocuğu, Atar’a fabrikanın etrafındaki çalılıktan topladığı bir demet çiçeği veriyor.