Ekmek, toprak ve adalet için buluşulacak

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 22 Kasım’da “Ekmek, Toprak ve Adalet İçin Halk Buluşması” mitingi gerçekleştirilecek. Körfez Emek ve Demokrasi Güçleri, açıklama yaparak düzenlenecek olan mitinge çağrı yaptı.

Yapılan açıklamada, “Türkiye uzun süredir cumhuriyetin tüm değerlerinin ortadan kaldırıldığı gerici rejimin kıskacı altında. Demokrasinin tüm kurumları yok edilmiş durumda. Yasama, yürütme ve yargı tek adam rejimiyle bir kişinin emrine verilirken anayasa fiilen yok hükmünde. Anayasa Mahkemesi kararlarını dinlemeyen sözüm ona yargıçlar pervasızca her gün yeni bir suç işliyorlar. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir düzende her gün yeniden yok oluyoruz. Emekçiler, emekliler yoksulluk sınırından açlık sınırına geldiler. Emekçilerin yarısı asgari ücretli ve bugün bu ücretle bir ev kiralama şansınız bile yok. Emekliler evinden çıkamaz, kasaba manava gidemez halde” denildi.

Memleketin tüm dağlarının, derelerinin ve ormanlarının yandaş çetelere peşkeş çekildiği belirtilen açıklamada, “Madra ve Kazdağları’nın neredeyse tamamı emperyalist madencilere ve yerli işbirlikçilerine talan ettiriliyor. Gençlik perişan. Geleceği elinden alınmış genç beyinlerimiz fırsatını bulduğu anda yurtlarına kaçıyor. Üniversitelerimiz günden güne bilgisi cahil yandaş gerici akademik kadrolarla yok ediliyor. 14-15 yaşında çocuklarımız çetelerin esiri olmuş durumda. Büyük şehirler çocuk çetelerinden geçilmiyor. Laik eğitim yerini gerici tarikat ve cemaatlere bıraktı. Okullar artık gericiliğin denetiminde ve kontrolünde. Yeni yasa ve yönetmeliklerle eğitim süresini kısaltarak çocuk işçiler cehennemi yaratmak istiyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar dile getirildi: “Rejim sermayenin patronların dostu, emekçilerin düşmanı kararlılığını artırarak sürdürüyor. Patronların tekelci sermayenin borçları silinerek, halka yeni vergiler getirerek ümüğünü sıkıyorlar. AKP 23 yıldır kurduğu gerici ittifaklarla halk düşmanı duruşunu her gün artırarak zorbalığa, zulme devam etmektedir. Bu gerici rejimin sonu gelmiştir. Halk bu iktidarı artık silmiş bir an önce gitmesini istemektedir. Son yerel seçimlerde büyük bir hüsran ve yenilgiye uğrayan AKP, önce İBB Başkanı İmamoğlu’nun komik ve umutsuz gerekçelerle diplomasını iptal ettirmiş sonrasında cezaevine yollamıştır. Bugün dünyada görülmedik bir şekilde cezaevleri belediye başkanları, gazeteciler, sanatçılarla doludur. Bu utanç tablosunu asla hak etmiyoruz. Biz körfez halk güçleri olarak siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, emekliler, emekçiler, kadınlar gençler, çiftçiler, köylüler ekmeğimize, toprağımıza sahip çıkmak için, hak hukuk adalet için birleşik mücadelemizle yola çıkıyoruz. Bu gerici rejime son verecek, karanlığa teslim olmayacağız. 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’de Eski Kütüphane önünde toplanıyor, Burhaniye Meydanında saat 15.00’de basın açıklamamızı yapıyoruz.”