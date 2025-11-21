Ekmek, toprak ve adalet için buluşulacak

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 22 Kasım’da “Ekmek, Toprak ve Adalet İçin Halk Buluşması” mitingi gerçekleştirilecek. Körfez Emek ve Demokrasi Güçleri’nin düzenleyeceği mitinge, SOL Parti Burhaniye İlçe Örgütü çağrı yaptı.

SOL Parti Burhaniye İlçe Başkanı Muhsin Ertuğrul Yüzer, “Sermayenin patronların dostu halk düşmanı AKP gerici ittifakı yüzyıllık cumhuriyetimizin tüm kurumlarını ortadan kaldırmış, ülke muz cumhuriyetlerinin bile gerisine düşmüş, kabile devleti haline gelmiştir. Ülkede her şey Tek Adamın atacağı ve attığı bir imzayla halledilmektedir. Meclisin hükmü kalmamış göstermelik bir konuma getirilmiştir. Anayasa hükümsüz, Anayasa Mahkemesi kararları geçersizdir” dedi.

"AKP SON DÖNEMECE GİRDİ"

31 Mart yerel seçimlerinde halkın oylarıyla AKP’yi bozguna uğrattığını belirten Yüzer, “AKP bu yenilgiye tahammül edememiş, 12 Mart, 12 Eylül paşalarından aldığı ilhamla daha önce çokça denediği gibi KAYYIM silahına başvurmuş, sandıkta kaybettiğini zorbalıkla, rüşvetle, hukuksuzca geri alma yoluna gitmiştir.19 Mart sivil darbesi ülkemizde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık ülke açık cezaevine dönmüştür. Tek adam rejimine karşı olan halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler şafak operasyonlarıyla tutuklanmakta, televizyonlar kapatılmakta, özgür basın organlarına büyük para cezaları verilerek susturulmak istenmektedir. İBB Başkanı, AKP’yi dört kez yenilgiye uğratan İmamoğlu, halkın oylarıyla cumhurbaşkanı adayı olduğu anda Silivri zindanının yolu görünmüştür” diye konuştu.

AKP’nin son dönemece girdiğini vurgulayan Yüzer, “Recep Tayyip Erdoğan ömür boyu başkanlık emperyalizme sınırsız bağımlılık yolunda son adımını atmıştır. Hesap etmedikleri bir tek şey var, onu da her gün görmeye başladılar. Bu ülkenin devrimcileri 68 kuşağı, 78 kuşağı var. 19 Mart’ta barikatları deviren gençleri var. Her gün sokaklarda isyan eden kadınları var. Ekmekleri elinden alınan emekçileri, emeklileri var. Toprağına sahip çıkan, zeytinliklerinin dağlarının, ormanlarının talanına asla izin vermeyecek olan halkı var. Ülkeye deli gömleği giydirmeyecek, tüm oyunlarınızı halkın birleşik mücadelesiyle boşa çıkaracağız. Ülkeyi yeniden kuracağız, cumhuriyeti yeniden kuracağız. Ddevrimci, eşitlikçi, laik, kamucu, devrimci demokratik halk cumhuriyetini kuracağız. Bunun için körfezden, Balıkesir’den halk güçleri bir araya gelerek en yüksek sesimizle, ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz karanlığa teslim olmayacağız eşitlik adalet memlekete sol gerek’ diyeceğiz. 22 Kasım Cumartesi saat 15.00’de hepinizi bekliyoruz. Sen yoksan bir eksiğiz” dedi.