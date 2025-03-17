Ekmek yapmak isterken evi yaktı

Tokat’ta bir kadın, evinde ekmek pişirmek isterken yangına neden oldu.

Tokat’ta kent merkezi Gezirlik Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı. E.A.’a ait müstakil evin müştemilatında yangın çıktı. Yangın, Z.A.’nın ekmek yapmak için yaktığı ateşin kontrolden çıkarak eve sıçramasıyla başladı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tokta Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.