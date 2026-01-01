Ekmekte şubat ayı için fiyat değişikliği sinyali

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin, "Şubat ayında bir değişiklik gerekiyorsa, Ticaret Bakanlığı'yla görüşerek bugüne kadar olduğu gibi bunda da en makul fiyat neyse onu size duyuracağız" dedi.

Balcı, Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 41. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, federasyon merkezinde yaptığı basın toplantısında Türkiye genelinde yanlış anlaşılan konuya açıklık getirmek istediğini söyledi.

Söz konusu toplantıda ekmek fiyatı konusunda halkın merakını gidermek, asgari ücretteki fiyat artışı ışığında en son 8'inci ayda yapılan fiyat değişikliğinin durumuna ilişkin halkı bilgilendirmek istediklerini belirten Balcı, yeni düzenlemeyle illerde bulunan itiraz komisyonunun uzlaşma komisyonu olarak değiştirildiğini, 6 kişilik komisyonun 4'ünün idare ikisinin esnaf temsilcisi olduğunu anlattı.

Balcı, bugüne kadar çalışmalarında Ticaret Bakanlığı ile müşterek karar verdiklerini, fırıncı esnafının endişe duymaması gerektiğini ve bugüne kadar halkın temel gıda maddesi ekmek konusunda yapılması gerekeni yaptıklarını ifade etti.

Halka en ucuz, kaliteli, hijyenik mekanda üretilen ekmeği vermek için gerekenin yapıldığına değinen Balcı, "2025 yılının 8. ayında fiyat değişikliği olduğunda, 'Ekmek kilogram fiyatının 75 lira olduğunu, asgari ücretin artmasıyla o gün 900 lira olan un fiyatının 1100 lira seviyesine, maya fiyatının 600 liradan 975 liraya çıkmasına rağmen 2026 yılında sevindirici bir haber veriyoruz, ekmek fiyatında henüz herhangi bir değişiklik yok', dedik. Daha sonra, 'ilgili bakanlıkla görüşme yaparak ne olacağı konusunda karar vereceğiz, en makul şekilde bunu da size duyururuz.' diye söyledik. Onun dışında dedik ki fırıncı esnafı her zaman üzerine düşen görevi, gerekli fedakarlığı yapıyor" diye konuştu.

Balcı, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023'te yaptığı destekle ekmek fiyatının yüzde 17,5 ve 2024'te ülke genelinde yüzde 25 oranında değiştiğini hatırlatarak, 2024'ün son 6 ayındaki fiyat artışının 2025'e kalması nedeniyle geçen yıl yüzde 50 değişiklik yapıldığını, son iki yıla bakıldığında ekmek fiyatının ortalamasının yüzde 37,5, son 3 yılda ise yüzde 30'a denk geldiğini, yani fiyatların enflasyona göre çok uygun şekilde seyrettiğini anlattı.

Esnafın üzerine taşıyamayacağı yükün yüklenmemesi konusunda uyarılarda bulunduklarını aktaran Balcı, zincir marketlerin ekmek iadesi konusunda kendilerine çeki düzen vermesini tartıştıklarını, gerektirdiği takdirde yaptırım uygulayacaklarını söylediklerini dile getirdi.

Balcı, bazı gazetelerin, açıklamasındaki "2026'nın sonuna kadar zam yok, 8'inci ayda en son zam yaptık. Ekmek azami fiyatı 75 liraydı. İşte bu 75 liranın altında olanlar, 75 lira bandına çıkar ama 75 lira uygulayanlar fiyat değişikliği yapmayacak." ifadelerine dayanarak, "8'inci aya kadar zam yok" şeklinde manşet attıklarını ancak yarım saat içerisinde düzeltme yaptırdıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Açıklamamızın hiçbir cümlesinde, '8'inci aydan sonra ekmek fiyatı artacak, 2026'nın sonuna kadar ekmek fiyatı artmayacak.' diye bir açıklama yok. Tam bunun aksine diyoruz ki ilgili bakanlıkla görüşeceğiz. Bu süreyi esnafımız taşıyabildiği kadar taşıyacak. Taşıyamadığı noktada ocak ayının sonuna kadar bir fiyat artış söz konusu değil ama biz onu götürebilsek, şubat ayına da götüreceğiz. Şubat ayında bir değişiklik gerekiyorsa, Ticaret Bakanlığı'yla görüşerek bugüne kadar olduğu gibi bunda da en makul fiyat neyse onu size duyuracağız."

Açıklamasında, "2026 yılının sonuna kadar fiyat artışı yok veya 8'inci aya kadar ekmek fiyatı değiştirilmeyecek" şeklinde tek bir cümle varsa, o süreyi tamamlamaya razı olduklarını veya böyle bir talihsiz açıklamadan sonra gereğini yapacağını ifade eden Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: