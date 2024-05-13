Ekmeleddin İhsanoğlu: Adaylık teklifi ilk MHP’den geldi, ‘çatı aday’ fikrinin mimarı Bahçeli

Ekmeleddin İhsanoğlu, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanı adaylığının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fikri olduğunu söyledi. İhsanoğlu, Kendisine adaylık teklifinin de MHP'den geldiğini belirtti.

2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ‘çatı adayı’ olan Ekmeleddin İhsanoğlu, kendisine adaylık teklifinin MHP’den geldiğini söyledi.

İhsanoğlu, T24’ten Cansu Çamlıbel’in sorularını yanıtladı.

İhsanoğu, çatı aday fikrinin mimarının ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğuna dikkat çekti.

"CHP İLE ORTAK ADAY ÇIKARIRSANIZ BAŞARILI OLABİLİRSİNİZ DEDİM"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isminin ilk olarak 2007’de gündeme geldiğini belirten İhsanoğlu, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi ilk defa MHP'den geldi. Bana MHP'den gelenler oldu. Bu teklifi getirdiler. Ben kendilerine 'Sadece MHP'nin adayı olursam yeterli oy alamayız, ancak CHP ile ortak aday çıkartırsanız başarılı olabiliriz' dedim. 'CHP bu işin içinde yok' dediler. Ben de teşekkür ettim. Böyle söyledim, çünkü eğer bu tek başına MHP'nin teklifi olsaydı tek partinin oyları belli. Eğer bu iki partiyi bir araya getirecek bir şeyse -ki birisi sosyal demokrat diğeri de muhafazakâr milliyetçi bir parti- bu Türkiye'nin muhtaç olduğu uzlaşmayı sağlayacak bir şey. Bunu böyle gördüm. Ama daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı geldi, görüştük. CHP'nin benim adaylığımı ortak aday olarak kabul ettiğini, anlaştıklarını aktardı. Sonrasını ise hepiniz biliyorsunuz zaten.”

İhsanoğlu, “Bu işin mimari Devlet Bahçeli'ydi, öyle mi?” sorusuna “Evet, benim gördüğüm prizmadan böyle” yanıtını verdi.

"CHP BİR NOKTAYA GELDİYSE KEMAL BEYİN PARTİYİ GENİŞ KİTLELERE AÇMA ANLAYIŞI SAYESİNDE"

Ekmeleddin İhsanoğlu, 2014’teki adaylığından dolayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerin farkında olduğunu altını çizerek, “Bu şüphesiz en azından nezaketsizliktir ve kadirşinaslıkla alakası yoktur. Fakat gördüğüm kadarıyla bu eleştiriler partinin ana akım görüşleri içinde olmayıp, birtakım dar kliklerin yıpratma çabalarıydı. Çünkü Kemal Bey, partiyi toplumun farklı kesimlerine de açmaya çalışıyordu. Bakınız 11 Ağustos 2014 günü seçim yapıldı, değil mi? Zamanımız çok dardı ve elimizde çok az imkanlar vardı. Hazırlığımız yoktu. Buna rağmen 12 parti destekledi bizi. Gayet nezih ve haysiyetli bir kampanya yürüttük. Nezaket ve haysiyet dışı hiçbir davranışta bulunmadık. Seçim yapıldı, akşam neticeler ortaya çıkmaya başladı. Büyük şehirlerin durumu da belli olunca ben arkadaşlara, 'Artık netice belli oldu, biz kazanan sayın Erdoğan'ı tebrik edelim' dedim. Ve yaptığım basın açıklamasında kendisini tebrik ettim. Ayrıca bu açıklamada hakkımızda 'Yüzde 10 bile alamaz' diyenlere rağmen yüzde 40'a yaklaşan oy aldığımızın altını çizdim. Ertesi gün eve gelen gazetecilere; 'Ben dün söyleyeceğimi söyledim, bundan sonra laf bitti' dedim. 12 Ağustos'taki son beyanatım budur; bende laf bitti. Ve ben o günden bugüne hiçbir siyasi konuya girmiyorum” ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin de konuşan İhsanoğlu, “Bugün CHP bir noktaya geldiyse bu Kemal Bey'in partiyi geniş kitlelere açma anlayışı sayesinde olmuştur. Bunu da görmek lazım” değerlendirmesinde bulundu.