‘Ekol Tatbiki’ temalı sergi

İrem İLYAS

Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu’nun karma sergisi İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanatseverleri ağırlıyor.

1957’de kurulmuş olan Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ve devamı olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu ve öğretim elemanlarından oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu’nun 4. Karma Sergisi, 7 Aralık’a kadar Lütfü Kırdar’daki Sanat ve Antika Fuarında ücretsiz olarak izleyicilerle buluşuyor.

Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu’nun kurucusu Berrin Aksu’nun küratörlüğünde, ‘Ekol Tatbiki’ temalı sergide birbirinden farklı disiplinlerle çalışmış 66 mezun ve öğretim elemanının eseri yer alıyor.