Ekol TV'den kapanma açıklaması

Ekol TV Haber Kanalı, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Ekol TV'den yapılan açıklamada, "Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir" denildi.

Açıklamada, "Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Ekol TV'nin açıklamasında, "Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.