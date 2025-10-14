Giriş / Abone Ol
Küçülmeye giden Ekol TV, Ankara ofisini kapatma kararı aldı. İstanbul'da da 250 işçinin işten çıkarılacağı kanalda 300 gazeteci işsiz kalacak.

Medya
  • 14.10.2025 12:25
  • Giriş: 14.10.2025 12:25
  • Güncelleme: 14.10.2025 12:30
Kaynak: Haber Merkezi
Ekol TV küçülmeye gidiyor: 300 gazeteci işsiz kalacak

Azeri iş insanı Mübariz Mansimov’un yatırımlarını çekmesinin ardından Ekol TV küçülme kararı aldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, kanalın Ankara Ofisi'nin kapatıldığını yazdı.

Kanal, İstanbul'da da 250 kişiyi işten çıkaracak.

Kanalın küçülmeye gitme kararıyla birlikte Ankara ve İstanbul'da 300 gazeteci işsiz kalacak.

