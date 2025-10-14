Ekol TV küçülmeye gidiyor: 300 gazeteci işsiz kalacak
Küçülmeye giden Ekol TV, Ankara ofisini kapatma kararı aldı. İstanbul'da da 250 işçinin işten çıkarılacağı kanalda 300 gazeteci işsiz kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Azeri iş insanı Mübariz Mansimov’un yatırımlarını çekmesinin ardından Ekol TV küçülme kararı aldı.
Gazeteci İsmail Saymaz, kanalın Ankara Ofisi'nin kapatıldığını yazdı.
Kanal, İstanbul'da da 250 kişiyi işten çıkaracak.
Kanalın küçülmeye gitme kararıyla birlikte Ankara ve İstanbul'da 300 gazeteci işsiz kalacak.
İşadamı Mübariz Mansimov’un çekilmesiyle birlikte Ekol TV küçülme kararı aldı.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 14, 2025
Kanalın Ankara Ofisi kapatıldı.
İstanbul’da 250 kişi işten çıkarılacak.
Ankara da dahil toplam 300 gazeteci işsiz kalacak.