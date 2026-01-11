Giriş / Abone Ol
Ekol TV paylaşımlarına erişim engeli

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in Ekol TV’ye yönelik sosyal medya paylaşımının ardından konuya dair sosyal medya paylaşımları erişime engellendi. X platformu, Murat Emir’in paylaşımını Türkiye’den görünmez kılmazken, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın paylaşımı Türkiye’den görünmez kılındı.

  • 11.01.2026 17:31
  • Giriş: 11.01.2026 17:31
  • Güncelleme: 11.01.2026 17:34
Ekol TV’ye yönelik sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir’in, Ekol TV’ye yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in kanala yaptığı ziyareti gündeme getirmesinin ardından konuya ilişkin sosyal medya paylaşımları erişime engellendi.

Erişim engeline “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçe olarak gösterildi.

Engelli Web’in aktardığına göre X platformu, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in paylaşımını Türkiye’den görünmez kılmazken, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın paylaşımı Türkiye’den görünmez kılındı.

