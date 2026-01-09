Ekol TV'ye 'kara para' soruşturması: Ersan Şen açıklama yaptı

Bir süre önce yayın hayatına son veren Ekol TV hakkında ortaya atılan "kara para aklama" iddiaları üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru'nun olduğu 4 ismin dahil edildiği belirtildi.

Soruşturmada adı geçen avukat Ersan Şen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Soruşturma varsa elbette saygı ile sonucunu bekleyeceğiz" diyen Şen, "Ekol Tv ile ilgili olarak; kurulma aşamasında, öncesinde, sonrasında, yönetilmesinde, kapanmasında veya sonrasında, hiçbir aşamada maddi veya manevi bir dahlim olmadığı gibi, mesleki olarak da hiçbir aşamada katkı sunmadığımı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Şen ayrıca "Eğer soruşturma varsa, sonucunda şüphesiz maddi hakikate ulaşılacaktır" dedi.