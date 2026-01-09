Ekol TV'ye 'kara para' soruşturması: Ersan Şen de aralarında

Kısa süre önce yayın hayatına son veren Ekol TV’nin, finansman kaynakları ve sahiplik yapısına yönelik "kara para aklama" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Söz konusu soruşturmaya aralarında avukat Ersan Şen ile kanalın Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru'nun da olduğu 4 isim dahil edildi.

Yaklaşık 2 yıl süren yayın hayatına 22 Aralık 2025'te son veren Ekol TV hakkında ortaya atılan "kara para aklama" iddiaları üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN 4 İSİM

HalkTV'nin aktardığına göre; Başsavcılık, iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Ekol TV’nin para trafiği, finansman kaynakları ve hisse devirleri üzerinde yoğunlaştığı, bazı mali işlemlerin mercek altına alındığı belirtildi.

Savcılığın, kanalın kuruluşundan bugüne kadar olan tüm ortaklık ve finansal ilişkileri ayrıntılı biçimde incelediği öne sürüldü.

Odatv’ye açıklama yapan Prof. Dr. Ersan Şen, iddialarla ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak, “Konuyla ilgim de yok, bilgim de yok. Ekol TV ile ticari bir ilişkim de yok” dedi.

YAYIN HAYATINI SONLANDIRMA KARARI ALMIŞTI

29 Nisan 2024 yılında yayın hayatına başlayan Ekol TV, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek yayın hayatını sonlandırma kararı almıştı. Kanal, 22 Aralık 2025'te son yayınını gerçekleştirmişti.