"Ekol TV'ye soruşturma" iddiası: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekol TV hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin haberlere yönelik açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, "Bir kısım basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında “Ekol TV” kanalıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklinde söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Konu hakkında Küçükçekmece Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup; incelemeler titizlikle devam etmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Bir süre önce yayın hayatına son veren Ekol TV hakkında ortaya atılan "kara para aklama" iddiaları üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti.

Soruşturmaya iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru'nun olduğu 4 ismin dahil edildiği öne sürülmüştü.

Avukat Ersan Şen, sosyal medya hesabından, "Soruşturma varsa elbette saygı ile sonucunu bekleyeceğiz. Ekol Tv ile ilgili olarak; kurulma aşamasında, öncesinde, sonrasında, yönetilmesinde, kapanmasında veya sonrasında, hiçbir aşamada maddi veya manevi bir dahlim olmadığı gibi, mesleki olarak da hiçbir aşamada katkı sunmadığımı belirtmek isterim" açıklamasını yapmıştı.