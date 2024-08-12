Ekol TV’de işten çıkarmalar başladı

Emek Servisi

Avukat Ersan Şen’in kurduğu ve ardından yayın hayatına başlamadan Azeri sermayedar Mübariz Mansimov’a satılan Ekol TV’de işçi kıyımı başladı.

Kanalın İnternet Genel Yayın Yönetmeni Emre Ergül’ün talebiyle olduğu iddia edilen işten çıkarmalarda işten atılan işçilerden biri BirGün’e konuştu. İşçi, neredeyse herkese görev tanımları dışında da iş yaptırıldığını anlatarak çalışırken sık sık mobbinge uğradıklarını anlattı.

"Şeflerimiz, ‘Ben istemezsem tuvalete bile gitmeyeceksiniz’ diyordu. Hakaret de ediliyordu" diyen işçi, yalnızca bu ay işten çıkarılanların sayısının 12’yi bulduğunu söyledi. İşçilerin bazılarına departman değişikliği sözü verilmesine rağmen bu işçiler de işten atıldı.

İşçiler, performans yetersizliği ya da yeni genel yayın yönetmeninin ekip değişikliği yapmak istemesi gibi gerekçelerle işten çıkarıldı.