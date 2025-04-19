Ekoloji örgütleri Hopa’da buluştu

HABER MERKEZİ

Artvin Hopa’da Cankurtaran Yaşam Savunması’nın çağrısıyla düzenlenen “Büyük Ekoloji Buluşması”, Türkiye’nin dört bir yanından ekoloji örgütleri, hukukçular, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerini bir araya getirdi.

Hopa’da bulunan Emre Düğün Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Yeşil Artvin Derneği, Arhavi ARÇEDEK, Vaminon, Ankara HHB, ÖHD, Toplumsal Hukuk, Kuzey Ormanları Savunması, Fındıklı’dan Viçem, Sivas Çevre Platformu, Polen Ekoloji, İklim Adaleti Koalisyonu, Laz Kültür Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Kent Halkı Derneği, SOL Parti, Halkevleri, TİP, Emek Partisi, DEM Parti, Çifteköprü Kooperatifi ve CHP temsilcileri katıldı.

Etkinlik, saat 12.00’de yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. İlk oturumda Oğuz Kurdoğlu’nun sunumuyla, madencilik, HES’ler, enerji projeleri, ormansızlaşma, iklim krizleri, toprak sağlığı ve gıda hakkı üzerinden Türkiye’de ekoloji mücadelesinin genel görünümüne dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Cankurtaran geçidinde sürdürülen direnişin anlatıldığı buluşmada, mücadele deneyimleri paylaşıldı, ortak eylem planları tartışıldı.

Katılımcılar, sermaye eliyle sürdürülen ekolojik yıkıma karşı doğayı, yaşamı ve kültürü savunmanın ortak bir yurttaşlık görevi olduğunun altını çizdi.