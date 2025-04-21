‘Ekolojik arz’ın yarattığı distopya

Tuğçe ÇELİK

Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik’in ‘Mayınlı Bölge’ kategorisindeki ‘Hiçbir Şey Normal Değil’ adlı filmi 44. İstanbul Film Festivali kapsamında seyirciyle buluştu.

Yönetmen ve senaristliğini Ceylan Özgün Özçelik’in, yapımcılığını Armağan Lale’nin üstlendiği filmde oyuncular Hasibe Eren, Damla Sönmez, Selen Domaç ve Selin Şenay yer alıyor. Tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple gerçekleştirilen filmin kurgusu Selda Taşkın, müzikleri ise Ekin Fil tarafından yapıldı. Kadıköy Sineması’ndaki gösterimin ardından film ekibiyle bir söyleşi gerçekleştirildi.

Türkiye’nin ‘ekolojik otel’ olarak inşa edilen otellerinden biri olan Antalya’daki Naturland’in hikayesine odaklandığını vurgulayan Özçelik, burada yaşanan doğa ve hayvan katliamına, emek sömürüsüne dikkat çekmek istediğini söyledi. Özçelik şöyle konuştu: “Filmin çekimlerini Iphone ile yaptık. Çünkü burası daha kuruluşundan başlayarak mafyöz ilişkilerin olduğu bir yer ve kamerayla girmemiz bizim güvenliğimizi tehdit edebilirdi. Burada köylüler yerinden edildi, hayvanlar katledildi, çalışanların paraları ödenmedi. Otelin yapımı başlarken ‘hiçbir ağaç kesilmeyecek’ denilmişti. Ama gelinen noktada böyle olmadığını görüyorsunuz. Otel, milletvekilleri korumasız gezebilsin diye tasarlanmış. Sonrasında otel sıkça el değiştiriyor ve el değiştirdikçe buraya gelen kitle de değişiyor. Bir süre sonra tamamen kodamanlara ait, onların bir katı kapatabildiği bir yere dönüşüyor.”

EMEĞİN SÖMÜRÜLDÜĞÜ KARANLIK BİR SİRK GİBİ

Otelin eski çalışanları ve tatilcileri ile röportajlar yaptıklarını kaydeden Özçelik, “Oteli bir sirk gibi düşündük. Çünkü sirkteki sömürünün aynısı bu otelde yaşanıyordu. Size renkli bir dünya vaad ederken bir yandan da herkesin hayatı ipin ucuna bağlı. Hem hayvanlar hem insanlar ekonomik olarak sömürülüyorlar, bedenleriyle ve sahip oldukları her şeyle sömürülüyorlar. Nihayetinde seyirciyi de interaktif bir şeyin parçası yapmak, karanlık bir sirkin içine dahil etmek istedik” dedi. Otelde pek çok hayvan bulunduğunu ve otelin terk edilmesiyle bu hayvanlara ne olduğunu bilmediklerini aktaran Özçelik, “Hayvanların kimsesizlikten, açlıktan öldüğü söylentileri var. Naturland, birçok anlamda gerçeğe ulaşamadığımız bir yer. Oradaki insanlara, hayvanlara ne oldu? Doğaya ne oldu? Yıllarca Naturland’de ne oldu? sorularının peşine düştük. Ancak erişebildiğimiz bilgiler çok sınırlı kaldı” diye konuştu.

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DOĞA HER ŞEYİYLE META

‘Hiçbir Şey Normal Değil’, dünyanın ilk ‘çevre dostu’ ve ‘ekolojik arz’ olarak pazarlanan otellerinden Naturland’in tartışmalı portresini seyirciye sunuyor. Doğanın tüm bileşenleriyle metalaştırıldığı, 1990’ların en popüler tatil köylerinden biri olan otel, 2014’te kapandı ve ardında karanlık sırlar bıraktı. Otelin uçsuz bucaksız tuhaflıklarla dolu otuz yıllık tarihini merkezine alan film, bir ütopyanın nasıl distopyaya dönüştüğünü mekân ile hafıza, tüketim ile yıkım, devlet ile siyaset ilintilerini de kurarak anlatıyor.