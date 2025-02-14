Ekolojik köprü canlılara kalkan olsun

Doğal hayatın zengin oldğu noktalardan birisi olan Erzincan, birçok vadiye de ev sahipliği yapıyor. Bu vadilerde birçok türde hayvan yaşıyor. Sansa Vadisi de doğal hayat popülasyonu açısından zengin bir alan. Ancak son yıllarda vadide yaşayan hayvanlar su içmek için geçmek zorunda kaldıkları karayolunda araçların altında kalarak can veriyor.

Doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz'ün, çektiği fotoğraflarla yine karayolu üzerinde bir vaşak ve çakalın araç çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Çektiği fotoğraflarla bölgedeki yaban hayatın önemine vurgu yapan Akyüz, bölge halkının ekolojik köprü talebini yineledi.

BirGün'e konuşan Akyüz, Dersim ve Erzincan bölgesinin çalıştığı alan olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Burada birçok hayvan ölüsüne denk geldik. Otoban burası ve iki vadisi arasında Karasu ırmağı var. Hayvanlar su içmek için karşıya geçerken sürekli araçların altında kalıyorlar. Buraya bir ekolojik köprü yapılması hem canlıları korur hem de trafik güvenliğini artırır. Ben her sene su samuru, vaşak, tilki ölülerine denk geliyorum. Bu çok üzücü bir durum!"