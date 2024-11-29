Ekonomi bir önceki çeyreğe göre daraldı, 'stagflasyon' olasılığı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdü.

2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat %9,2, finans ve sigorta faaliyetleri %6,2, tarım sektörü %4,6, gayrimenkul faaliyetleri %2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,9 ve hizmetler %1,4 arttı.

Diğer hizmet faaliyetleri %2,4, sanayi sektörü %2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %0,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,9 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,8 azaldı.

"DURGUNLUĞUN İLK BELİRTİLERİ"

BirGün yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,2 daraldığını aktaran Kozanoğlu, "Durgunluğun ilk belirtileri görülmeye başlandı" dedi.

Kozanoğlu, "Henüz enflasyon içinde durgunluk, 'stagflasyondan' söz etmek için henüz erkense de, bu olasılığın arttığı söylenebilir" değerlendirmesini yaptı.