Ekonomi değil, ÖTV şahlandı!

Ekonomi Servisi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan paket ile dövizden araç vergisine, yatırımdan enerjiye birçok değişiklik resmen yürürlüğe girdi.

Yerli üretim oranı yüksek binek otomobillere ve motosikletlere ÖTV indirimi veya muafiyet gelecek. Milli savunma ve güvenlik kurumlarının bazı araç alımları da vergiden muaf tutuldu.

Hibrit ve fosil yakıtlı araçların ÖTV oranı ise yükseltildi. Araçlardaki ÖTV oranı, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. 2002’de bu oran, yüzde 27 ila 50 arasındaydı. Yeni oranlarla birlikte araç fiyatlarının 1,5 milyon lira artması öngörülüyor.

Hafif arazi taşıtlarında yüzde 4 olan ÖTV oranı ise yüzde 50’de sabitlendi. Öte yandan düzenlemenin gelmesinden bir ay önce, haziranda, ‘pick-up’ olarak anılan hafif arazi taşıtları satışlarındaki yüzde 403’lük artış da dikkat çekti.

Bazı bakanlıklarca alınacak araçlar ise KDV’den muaf tutuldu. Vakıfların taşınmaz satışlarında da KDV alınmayacak. ÖTV artık bazı ürünlerin KDV hesabına dâhil edilecek.

LPG dağıtıcıları ise, yasanın yürürlüğe girmesiyle başka dağıtıcılara satış yapamayacak. Kurallara uymayanların lisansı iptal edilecek.

TAM YETKİ YİNE ERDOĞAN’DA

Devlet, verimli gördüğü yatırımlara 10 yıla kadar kurumlar vergisi indirimi sağlayacak. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu teşvik oranlarını illere ve sektörlere göre belirlemekte yine tam yetkili olacak. Döviz, altın ve değerli taş gibi kıymetli eşyaların yurda giriş-çıkışı artık daha sıkı kurallara bağlandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu işlemlerle ilgili karar alma konusunda tam yetkili olacak.