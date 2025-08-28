Ekonomi düşük teknolojiye sıkıştı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Veriler, ülkedeki girişimlerin hizmet ve ticaret ağırlıklı olduğunu ülke ekonomisinin düşük teknolojiye sıkışmış bir sanayiye sahip olduğunu bir kez ortaya koydu.

TÜİK’in açıkladığı öncü verilere göre, 2024 yılında faal girişimlerin yüzde 44,4’ü hizmet, yüzde 35,1’i ise ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünün toplam istihdamdaki payı yüzde 39,2 iken, sanayi sektörünün payı ise yüzde 27,2 olarak açıklandı. Türkiye'de 2024 yılında 3 milyon 942 bin 781 aktif girişim olduğu belirtildi.

Veriler sanayinin düşük teknolojiye sıkışmış durumda olduğunu bir kez açığa çıkarırken ekonominin “katma değer” yaratma kapasitesinin sınırlı olduğunu da ortaya koydu.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 54,7’si düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu faaliyetlerdeki girişimler istihdamın yüzde 48,5’ini, cironun ise yüzde 35,9’unu oluşturdu.

YÜKSEK TEKNOLOJİNİN PAYI SADECE YÜZDE 3,5

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “İmalat sanayisinin katma değer ve üretim değerlerine teknoloji düzeyi açısından bakıldığında kaygı verici bir tablo ortaya çıkıyor. AKP, uyguladığı politikalarla Türkiye’yi düşük ve orta düşük teknoloji düzeyine sahip sanayi dallarında faaliyet gösterilen bir ekonomik yapıya mahkûm etti” diye konuştu.

Türkiye’de imalat sanayi üretiminin yüzde 70’inin düşük ve orta düşük teknolojili sanayilerde gerçekleştiğine vurgu yapan Karatepe, “Yüksek teknolojinin üretimdeki payı yalnızca yüzde 3,5. Katma değer açısından bakıldığında da benzer bir durum söz konusu, katma değerin yüzde 66’sı düşük teknolojili sanayilerden, yalnızca yüzde 5,5’i ise yüksek teknolojilerden geliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin gelişkin bir ekonomik yapıya kavuşması için imalat sanayindeki bu olumsuz tablonun değişmesi gerektiğine dikkati çeken Karatepe, “Buna uygun bir planlama ve sanayi politikası mutlaka hayata geçirilmelidir” dedi.