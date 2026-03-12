Ekonomi işçilerin aile yaşamına darbe vuruyor

Mersin Limanı’nda faaliyet gösteren Özgüneş Taşımacılık’ta 180’den fazla işçinin işten çıkarılmasının üstünden tam 70 gün geçti. İşçiler, 70 gündür limanın A Kapısı önünde aileleri, küçük çocuklarıyla birlikte sendikal haklarını ve işe geri iadelerini talep ediyor. Tazminat hakları dahi verilmeyen Tüm Taşıma İşçileri Sendikası’na (TÜMTİS) örgütlü 185 işçi, son kalan maaşlarını da almamalarından dolayı büyük ekonomik zorluk çekiyor. TÜMTİS Sendikası, işçilere ellerinden geldiği desteği vermeye çalıştıklarını, ayriyeten işsizlik maaşı aldıklarını söylese de bir evi geçindirmek için bu tutar yetersiz kalıyor.

ASIL İŞTE TAŞERON OLMAZ

TÜMTİS Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan, Özgüneş Taşımacılık’ta 2022 yılında örgütlendiklerini, çoğunluk sağlamalarının ardından işverenin sendikanın hukuki yetkisine itiraz ederek sendikadan kurtulmaya çalıştığını söyledi. İşverenin işçilerin e-Devlet şifrelerini alarak istifaya zorladığını kaydetti. Gürkan, “Buna rağmen işçi arkadaşlarımız kararlı durdu, sendikalarına ve örgütlülüklerine sahip çıktı. Ancak, ana firma MIP ile birlikte Özgüneş Taşımacılık, ‘ihale süresi bitti’ gerekçesiyle 31 Aralık günü 180 işçinin iş akdini feshetti” dedi. Limandaki asıl meselenin elleçleme, yani paketleme, taşıma, yüklemenin limanın asıl işi olduğunu ve aslında MIP’in işi olmasına rağmen işten atılan 185 taşeron işçinin yaptığını kaydetti. Gürkan, “Yasalara göre asıl işte taşeron çalıştırılamaz. Ama burada asıl iş taşerona yaptırılıyor. Bir kadrolu işçi maliyetine yaklaşık 4-5 taşeron işçi çalıştırılıyor” diye konuştu.

FITIK TEDAVİSİ GÖRÜYORUM

Limandaki ağır çalışma koşulları nedeniyle birçok işçinin fiziksel olarak rahatsızlıkları bulunuyor. Bu işçilerden Nevzat Çeken, boynu ve belinde ağır iş yapmasından dolayı oluşan fıtık için hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Tedavi alırken konuşan Çeken, “Aldığımız sefalet ücretlerine rağmen en ağır işleri biz yapıyorduk. İnsanüstü mesai saatleriyle, saatlerce çalıştırılıyor bunun yanı sıra ağır baskılara maruz bırakılıyorduk” dedi.

EV YAŞAMINI BOZDU

Kendisinin tek yaşadığını ancak birçok arkadaşının, işten atılmalarından bu yana evlerinin ekonomisine yetişemediğini söyledi Çeken, “Sendikadan ve işsizlik maaşından gelen para kimseye yetmiyor. Bu nedenle arkadaşlarımız çocuklarıyla liman önünde nöbet tutuyor. İşverene ‘Biz çocuklarımıza bakamıyoruz. Alın siz bakın’ diyorlar.. Birçok işçi, evininin geçimini sağlayamadığından dolayı eşleriyle boşanma sürecindeler. Bunun tek sorumlusu işveren, iktidar ve bize bu ekonomiyi yaşatanlar” diyerek tepkisini dile getirdi.