Ekonomi pamuk ipliğine bağlı

Ekonomi Servisi

Ülkede yüksek seyreden enflasyon ve pamuk ipliğine bağlı ekonomi politikaları, ABD-İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarından da daha fazla etkileniyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yol açtığı enerji ve tedarik krizinin olası sonuçları nedeniyle büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi.

OECD, Türkiye için enflasyon tahminlerini de yükseltti. Buna göre Türkiye, 2027'de OECD'de en yüksek enflasyona sahip ülke olacak. 2026 yıl sonu için yüzde 20,8 olan tahminini yüzde 26,7'ye çıkaran Örgüt, 2027 yıl sonu enflasyon beklentisine de yüzde 11,7’den yüzde 16,9'a yükseltti.

Küresel Ekonomik Görünüm Ara Dönem Raporu'nda yapılan güncellemelere göre Türkiye'nin büyüme tahminleri de geriletildi. Türkiye ekonomisine ilişkin bu yıl için ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,1 düşürerek yüzde 3,3'e çeken Örgüt, 2027'ye yönelik öngörüsünü de yüzde 0,2 düşürerek yüzde 3,8 olarak belirledi.

‘BELİRSİZLİK’ VURGUSU

Rapora göre, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların durma noktasına gelmesi fiyatlarda keskin artışa yol açarken emtianın küresel arzını sekteye uğrattı. Rapor, "gerilim" diye bahsedilen savaşın "son derece belirsiz" olmasının riskleri artırdığını yazdı.

Bu gelişmeler ışığında kurum Aralık 2025'te küresel ekonomiye ilişkin 2026 için yüzde 2,9 olarak açıkladığı büyüme tahminini korudu. Ancak, bu tahmin küresel ekonominin 2025'teki yüzde 3,3 büyümesine göre önemli ölçüde düşüş anlamına geliyor. OECD, 2027'ye yönelik öngörüsünü ise yüzde 0,1 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3'e çekti.

Kurumun öngörüleri, enerji piyasasındaki mevcut aksaklıkların zamanla azalacağına ve petrol, gaz ve gübre fiyatlarının 2026 ortasından itibaren kademeli olarak düşeceğine ilişkin teknik bir varsayıma dayanıyor.

Çin'de büyümenin bu yıl yüzde 4,4 ve gelecek yıl yüzde 4,3 olacağı tahmin ediliyor. Çin ekonomisi 2025'te yüzde 5 büyüme kaydetmişti.

TRİLYON LİRALIK BORÇ KISKACI

Yüksek enflasyon alım gücünü eritirken gelirleri iktidar eliyle geriletilen yurttaş bankaların kıskacında. Ülke yüksek enflasyon ve ekonomik kriz sarmalında debelenirken yapılandırmalara rağmen tüketici kredisi ve kredi kartı borçları yasal takipte. Yurttaşların yasal takibe alınan banka borçları, hızla artmaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bültenini yayımladı. Banka kredilerinin toplam hacmi 19 Mart itibarıyla 24 trilyon 318 milyar 846 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 42 milyar 316 milyon lira azalarak 3 trilyon 46 milyar 676 milyon liraya indi. Söz konusu tutarın 734 milyar 860 milyon lirası konut, 46 milyar 90 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 265 milyar 726 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 2 trilyon 864 milyar 44 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 113 milyar 66 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 750 milyar 978 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Ödenemediği için bankaların takibe aldığı alacaklar da arttı. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, bir haftada göre 5 milyar 749 milyon lira artarak 664 milyar 792 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 495 milyar 959 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 303 milyon lira artarak 3 trilyon 750 milyar 732 milyon lira oldu.