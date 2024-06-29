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Ekonomi sermayeye teslim edildi

Dünya
  • 29.06.2024 06:00
  • Giriş: 29.06.2024 06:00
  • Güncelleme: 29.06.2024 09:19
Ekonomi sermayeye teslim edildi
Fotoğraf: AA

Dış Haberler

Arjantin Kongresi, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin, işçi haklarını budaması ve kamu harcamalarını kısması sebebiyle büyük protestolara yol açan yasa tasarısı paketini onayladı. Tasarının oylandığı sırada başkent Buenos Aires’teki parlamento binası önünde protesto gösterileri düzenlendi.

Devlet başkanına enerji, emeklilik, güvenlik ve diğer alanlarda geniş yetkiler veren yasa, yabancı yatırımcılar için cömert bir teşvik planı, beyan edilmemiş varlıkları olanlar için vergi affı ve Arjantin'in devlete ait bazı şirketlerini özelleştirme planları da dâhil olmak üzere tartışmalı olarak görülen bazı tedbirler içeriyor. Milei hükümetinin sert kemer sıkma programı satın alma gücünü eritti.

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