Ekonomi Üniversitesi'nde veri skandalı: 3 kişi yakalandı

İzmir’de İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 2001 yılından bu yana kayıtlı kadın öğrencilere ait kişisel verilerin sızdırıldığı ve fotoğrafların internet üzerinde taciz amaçlı kullanılan bir sitede yayımlandığı ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma" ve "sisteme veri yerleştirme" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.