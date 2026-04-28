Ekonomi ve enerji yönetimi yanıtladı: Eşel mobil sistemi kalkacak mı?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla yükselişe geçen akaryakıt fiyatları nedeniyle uygulanan eşel mobil sisteminin devam edeceği belirtildi.

Mart ayında uygulamaya konulan eşel mobil sistemi kapsamında benzin, motorin ve LPG’ye gelen zamların yüzde 75’i ÖTV’den karşılandı, kalan tutar pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

Benzinde litre başına 14,8277 TL, motorinde litre başına 13,9006 TL, LPG'de kilogram başına 11,3830 TL ÖTV bulunuyordu.

Aradan geçen zamanda özellikle motorine peş peşe yüksek tutarlı zam yapıldı. Bu nedenle motorinin ÖTV’si sıfırlandı. Benzinde, 3 TL 2 kuruş ÖTV kaldı.

UYGULAMA KALKIYOR MU?

Artan bütçe açıklarının uygulamanın sürdürülebilirliğini zorlaştırdığı yönündeki değerlendirmeler sonrasında gözler, ekonomi ve enerji yönetimine çevrildi.

Kaynaklar, eşel monil sisteminin mevcut durumda kaldırılmasının söz konusu olmadığını, uygulamanın süreceğini ifade etti. Kaynaklar, "Eşelmobilde bir değişiklik yok. Şu aşamada bir değişiklik planlanmıyor" dedi.

NE KADAR ZAM GEREKLİ?

Akaryakıt sektörü temsilcileri, uygulamanın kaldırılmasını beklemediklerini belirterek, "Diyelim ki uygulama sona erdi. Bugün itibarıyla ÖTV’yi telafi etmek için motorine 14-15 TL, benzine 12 TL dolayında bir zam gündeme gelir" dedi.