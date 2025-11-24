Ekonomi yönetimi toplandı: Hangi kararlar alındı?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci​​, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM" VURGUSU

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar denildi:

"Yeniden yapılandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı kapsamında, uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkanı sunarak stratejik yatırımları hızlandırıyoruz.

Yoğun diplomatik müzakerelerimiz sonucunda, 2026 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı’nın (COP) 31'inci dönem başkanlığını ve ev sahipliğini üstlenmemiz, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı güçlendirecektir.

Küresel rekabet gücümüzü güçlendirmek amacıyla, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na uyum için yürütülen çalışmalar ile izlenecek yol haritası değerlendirilmiştir.

Katma değerli üretimi artıracak ve sürdürülebilir cari işlemler dengesini kalıcı hale getirecek teknolojik ve stratejik yatırımları destekleyen YTAK programının uygulama ve ilerleme süreçlerine ilişkin durum değerlendirmesi yapılmıştır.

Devlet yardımlarının etki analizi çalışmaları Kurul üyeleriyle paylaşılmış ve yardımların etkinliğinin artırılması için gerekli adımlar istişare edilmiştir.

Ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Yeşil, dijital ve teknolojik dönüşümü hızlandırarak katma değeri yüksek, verimli ve rekabetçi bir sanayi üretimi ile ihracat önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Devlet yardımlarının etki değerlendirmelerine dayalı olarak daha seçici, odaklı ve etkin bir yapıda yürütülmesini sağlayacağız. Üretkenliği artırarak küresel ölçekte rekabetçiliğimizi güçlendireceğiz."