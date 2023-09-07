Ekonomi yönetiminden enflasyon, KKM ve maaş düzenlemesine ilişkin mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katılımıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM'den çıkış sürecine ilişkin önceliğin rezervleri güçlendirmek olduğuna dikkat çekti. Merkez Bankası Başkanı Hafze Gaye Erkan ise 2024 yılında dezenflasyon tesisi için çabalayacaklarını söyledi. Memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yıl sonunaşaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve maaş düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiyle ilgili bakanlarla Orta Vadelİ Plan'a ilişkinyerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıya TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yapısal reform gündemi çok net takvimlendirilmiş. Şimdi bunun bir ayağı kalıyor. Dış kaynak ayağı. Ben dış kaynak ayağının oldukça güçlü olacağına inanıyorum" dedi.

Şimşek, KKM'den çıkış sürecine ilişkin ise "Önce rezervlerimizi güçlendireceğiz. Sonra çıkış stratejisini kamuoyuyla paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ise 2024 yılında dezenflasyon tesisi için çabalayacaklarını söyledi. Erkan, "Sistemin TL'ye dönme hızını sert düzeltmelere yol açmadan, sakin, kararlı, kademeli bir şekilde yapacağız. Türkiye'ye olan iştahın yüksek olduğunu ve tahvil piyasasında yabancı yatırımcı artışını aşikar bir şekilde beklediğimizi öngörmek doğru olur" ifadelerini kullandı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İLE İLGİLİ KARAR YIL SONUNDA

Memur ve emekli maaşlarına değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.