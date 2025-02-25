Ekonomide ‘atılım’ iddiası gerçeği yansıtmıyor: Şimşekgiller hayal satıyor

Ekonomi Servisi

AKP iktidarı, bir kez daha "Ekonomimiz şahlanacak" dese de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi ekibinin, 21 aydır uyguladığı programda henüz somut bir sonuç elde edilemedi. Partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, büyük bir dönüşümün ve heyecan verici bir ekonomik atılımın eşiğindedir. Bölgemizdeki gelişmeler bu süreci kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Yaklaşık 2 yıldır uyguladığımız yeni ekonomi politikalarının etkisini görmeye başladık" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Bakan Şimşek de sosyal medya hesabından vaatler paylaşarak 'ekonomide atılım, dönüşüm' mesajı verdi. Ancak peş peşe yapılan açıklamalar, vaatlerin ötesine geçemedi. "Tasarruf politikası"nı öne çıkarmak isteyen Şimşek'in mali disiplini de, kamu harcamalarındaki denetim de lafta kaldı. AKP'nin ekonomik 'atılım'ı ne somut planlarla ne de gerçekçi politikalarla destekleniyor.

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AKP’NİN İDDİALARI VE GERÇEKLER

1- Kamu harcamalarında disiplini koruyacağız.

Gerçek: Bakan Şimşek’in 21 aydır uyguladığı ve başarıya ulaşamayan “enflasyonla mücadele” programı kapsamında 2024 Mayıs'ında açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” sözde kaldı. Kamu kurumları devasa bütçelerle her gün milyarlarca liralık harcama yaptı.

Saray, bu yıl ocak ayında 1 günde 59 milyon 309 bin 367 lira harcadı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ocak ayında günde 447,6 milyon TL harcama yaptı. Kamu 2024’te taşıt alım ve kiralamaya 19 milyar lira harcadı. Kamuda yurtdışı seyahatlerine yolluk gideri olarak 2024’te 2 milyar 190 milyon 503 bin TL harcandı. Merkezi yönetim bütçesinden faize bu yıl 1,9 trilyon lira ödenecek.

2- Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz.

Gerçek: Ekonomi yönetimi, AKP iktidarının vergiyi emeğiyle geçinenlerin sırtına yükleme politikasını devam ettirdi. Patronlara vergi muafiyetleri dağıtılırken ücretlilerin ödediği vergi, şirketleri katladı.

2024’te tahsil edilen değerli konut vergisi sadece 83 milyon 126 bin lira. Geçen yıl tahsil edilen gelir vergisinin yüzde 65,4’ünü, yani 1 trilyon 426,6 milyar lirasını ücretli çalışanlar ödedi. Güncel verilere göre 2023’te ülkede şirketlerin ödediği toplam kurumlar vergisi tutarı yaklaşık 833 milyar lirada kaldı. Şirketler aynı yıl 60 trilyon lira civarında ciro elde etmişti.

3- Yeşil dönüşümü sağlayacağız.

Gerçek: Sanayide, enerjide, ekonomide yeşil dönüşüm ülke için ufukta gözükmüyor. Türkiye, hâlâ fosil yakıtlardan üretilen enerjiyi kullanırken kâr hırsıyla doğa tahrip ediliyor.

2024’te elektriğin yüzde 35'i kömürle üretildi, ülke karbon emisyonunda Avrupa birincisi oldu. Enerji Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı'na göre maden, petrol, doğalgaz arama-çıkarma faaliyetleri artırılak, fosil yakıt adeta teşvik edilecek.

4- Yerel kalkınma hamlesi ile üreteceğiz.

Gerçek: ‘‘Yerel kalkınmanın kapısı’’ denilen OSB'ler, kurulumundan işletilmesine kadar yandaşa hizmet ediyor. OSB için seçilen alanlarda çevre, halk, işçi mağdur ediliyor.

Amasya Çambükü'nde halkın itirazına rağmen 800 dönüm doğal alanı yok edecek OSB ısrarı sürüyor. Antep Başpınar OSB'de işçi eylemi Valilik kararıyla engellendi, işçileri örgütleyen BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı.

5- Üretim gücünü artıracağız.

Gerçek: Sanayi daralıyor, üretim kapasitesi ekonomik krizin gölgesinde kalıyor. Karşılıksız çekler, ödenemeyen krediler artıyor. Konkordato ve iflas kararları artıyor.

TCMB verilerine göre, şubatta imalat sanayindeki binlerce işyeri, üretim kapasitesini tam olarak kullanamadı. Kapasite kullanım oranı yüzde 74,9 oldu. Üretim kapasitesinin 4'te 1'i kullanılamıyor.