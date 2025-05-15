Ekonomide daralma sinyalleri: Ücretli çalışan sayısındaki azalış martta da sürdü

Ücretli çalışan sayısındaki düşüş mart ayında da sürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 15 Milyon 605 bin 996 kişiye düştü.

2025 Ocak ayında 15 milyon 670 bin 796 kişi ücretli çalışırken, bu sayının şubat ayında 15 milyon 642 bin 104, mart ayında ise 15 milyon 605 bin 996 kişiye düştüğü görüldü.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

YILLIK ARTIŞ SINIRLI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 224 bin 973 kişi iken, 2025 yılı Mart ayında 15 milyon 320 bin 987 kişi oldu.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,6 azaldı, inşaat sektöründe aynı kaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.