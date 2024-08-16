Ekonomide 'depresyon' ne demek? Depresyona nasıl girilir? Depresyondan nasıl çıkılır?

Türk Dil Kurumu anlamı 'bunalım, çöküntü' olan depresyon kelimesi ekonomide nasıl kullanılır? Ekonomide depresyon ne demek? Depresyona nasıl girilir?

DEPRESYON NE DEMEK?

Depresyon, ekonomik döngünün bir evresidir. Depresyonla; ödenebilir talebin, alımları ve siparişleri tatmin edici bir ritimde tutmaya yeterli olmadığı, üretimde durgunluk ve daralmanın kendisini gösterdiği, bununsa, sözcüğün tam anlamıyla buhrana, yani üretim ve dağıtım ünitelerinin ortadan silinmesine ve fiyatların çöküşüne yol açtığı durakla (momente) karakterize edilir.

EKONOMİDE DEPRESYON ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Çok geniş bir planda, depresyon, işlerin yavaşlaması anlamına gelir. Şayet, bu duraklama normal artış haddinden yüksek derecede bir duraklamayı ifade ediyorsa, bu durumda, depresyona nispi depresyon denir. Şayet, büyümede sadece bir duraklama, kesinliğe uğrama değil, fakat bir önceki yıla, ya da önceki üç yılın ortalamasına nazaran üretimde bir gerileme varsa, bu durumda depresyona mutlak depresyon denir.

DEPRESYONDAN NASIL ÇIKILIR?

Fiyat yükselişleri ücretleri aştığı ve geniş halk kitlelerinin satın alma gücünün yokluğundan dolayı ürün ve hizmet arzı yeterli bir taleple karşılanmadığı anda, klasik ekonomik döngü içinde, refah denilen peryod durur.

Bu durumda, depresyon, prodüktif faaliyetlerin bu yavaşlamasını ve ekonomik buhran boyunca şiddetlenecek olan fiyat düşüşünün başlamasını sağlar. Girişimleri ve fiyatları yerle bir eden buhran, böylece ekonomik canlanmaya imkân verir; o ekonomik canlanma ki, durgunluk, satın alma gücünü, bu gücün kendi gelişmesi dolayısıyla değil, fakat talep şartlarındaki azalmadan dolayı arttırdığı zaman hasıl olur.

Kaynak: Marksist Ekonomi Sözlüğü, Sosyal Yayınlar