Ekonomide fren boşaldı: En büyük banknot peynire yetmiyor

AKP iktidarının ekonomi politikası, Türkiye’yi uçurumun kenarına sürükledi. Saray ve çevresindeki bir avuç şanslı azınlığın serveti katlanırken on milyonlarca yurttaş giderek daha da yoksullaştı. Resmi veriler, Türkiye’de 4 milyondan fazla hanenin yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebildiğini ortaya koydu.

Kasım 2002’de iktidara gelen AKP’nin Türkiye ekonomisinde yarattığı tahribatı çarpıcı şekilde ortaya koyan yeni bir veri daha açığa çıktı. 2002 yılında Türkiye’nin en büyük banknotu olan 20 milyon TL ile alınabilecekler listesi ile 2024’ün 200 TL’si ile alınabilecekler listesi arasındaki fark, yurttaşın alım gücüne vurulan darbeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

BESLENME DE LÜKS

Türkiye’de giderek gerileyen alım gücü, en temel yurttaşlık hakkı olan beslenme hakkını da doğrudan etkiledi. Milyonlarca yurttaşın karnını ancak sosyal yardımlar ile doyurabildiği Türkiye’de, en büyük banknot olan 200 TL ile neredeyse iki kalem ürün dahi alınamaz hale gelindi.

Benzer bir şekilde 2002’de 20 miyon TL’nin karşılığı yaklaşık 12 dolarken bugün ise 200 TL 6 dolara dahi yetmiyor. Diğer bir deyişle 22 yılda en büyük banknotla alınabilen doların tutarı yarı yarıya azaldı.

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ADIM ADIM FELAKET

BirGün, 2002 yılının 20 milyon TL’si ve 2024 yılının 200 TL’si ile alınabilecekleri derledi. Liste, Türkiye’nin 2002-2024 döneminde adım adım ekonomik felakete sürüklendiğinin belgesi niteliğini taşıdı.

2002 ve 2024 yıllarındaki en büyük banknotlar ile alınabilecekler listesinde şu ürünler yer aldı:

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GIDAYA MUHTAÇLIK

Türkiye’de 15 milyona yakın yurttaş, yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebiliyor. Sosyal yardıma muhtaç hane sayısının 5 milyona dayandığı 2024 yılında 3 milyon 509 bin 427 yurttaş karnını gıda yardımı ile doyurabiliyor.