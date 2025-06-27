Ekonomide güven haziranda yerinde saydı

Ekonomide güven yerinde saymaya devam ediyor. Mayıs ayında 96,65 olan Ekonomik Güven Endeksi, Haziran ayında binde bir oranında artarak 96,71 değerini aldı.



Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 98,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Ekonomik güven endeksi, tüketicilerin ve üreticilerin genel ekonomik duruma dair beklenti ve değerlendirmelerini bir araya getiren bileşik bir göstergedir. Bu endeks; tüketici güveni, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait güven endekslerinin ağırlıklı ortalamasıyla hesaplanır. Endeksin 100’ün üzerinde olması ekonomik iyimserliği, 100’ün altında olması ise kötümserliği ifade eder. Dolayısıyla ekonomik güven endeksi, hem ekonominin genel gidişatına duyulan güveni ölçer hem de gelecekteki ekonomik hareketliliğe dair önemli bir sinyal kaynağı olarak değerlendirilir.