Ekonomide kara tablo: Yurttaşın güveni kalmadı!

Güvensizlik, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerinde gözler önüne serildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin "Tüketici Güven Endeksi" istatistiklerini açıkladı.

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu. Endeks, ocak ayında 83,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Verilere göre, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 86,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 81,4 olması öngörülüyor.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,3 artışla 103,2 oldu.

ENDEKS NASIL HESAPLANIYOR?

Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 arasında bir değer. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.