Ekonomide öncelik ‘iş ve yatırım ortamı’

Ekonomi Servisi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Toplantıda, ‘Orta Vadeli Plan’da (OVP) öngörülen yapısal tedbirler’ değerlendirildi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara devam edilecektir" denildi. Şimşek programının ‘kararlılıkla’ sürdürülmeye devam edeceği söylendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sınırlı işsizlik verilerinin, başarı olarak anlatıldığı toplantıda, sermayeyi önceleyen ekonomi programı bir kez daha övüldü.

Açıklamada, “Kredi risk priminin düşmesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının devam eden not artırımları, makro finansal istikrarın güçlendiğini göstermektedir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Rekabet gücümüzü artıracak katma değerli üretimi temin etmek üzere sanayide dönüşüm gerçekleştirilecektir. İşgücü becerilerini, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirecek politikalar uygulanacaktır. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara devam edilecektir."