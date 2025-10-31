Ekonomide pembe tabloya ikna olan yok

Ekonomi Servisi

Ekonomide çizilmek istenen pembe tabloya yurttaş ikna olmuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerini yayımladı. Rapora göre, ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya kıyasla piyasa katılımcılarında 1,01 puan artarak yüzde 23,26’ya çıktı.

Hanehalkı beklentisi 1,40 puan yükselerek yüzde 54,39’a ulaşırken reel sektör beklentisi 0,50 puan azalarak yüzde 36,30’a geriledi. Gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 olarak gerçekleşti.

Enflasyonun düşeceğine inanmayan yurttaş, ekonomiye yine güvenmedi. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi 98,2 değerini alarak 7 ayın zirvesini gördü. 0,00- 200,00 arasında değerlenen, 100,00'ün nötr, bundan düşük değerlerin olumsuz olduğu endeks; zirvede nötr seviyeyi bile göremedi.

Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 113,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.