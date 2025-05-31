Ekonomide şeriat kanunları geliyor

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyanın geleceğinin İslami finansmanda olduğunu iddia etti. 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şu anda öncelikli olarak İslami Finansman Kanunu'nu hazırlıyor ve Meclis gündemine taşımaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Zirvede başta Körfez sermayesi olmak üzere "İslami bankacılık" diye adlandırılan katılım bankacılığının Türkiye'deki durumunu katılımcılara öven Şimşek, kanun tasarısı için de "Taslak metinde düzeltilmesi gereken bazı hususlar vardı, bu konular üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Sektörün benimsemeyeceği veya uygulamada sorun yaratabilecek maddeleri yasaya dahil etmek istemiyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN’IN FAİZSİZLİK ÖZLEMİ

Aynı zirvede konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, konuşmasında "Faizsiz ekonomiye duyduğu özlemi" dile getirdi. Zirvede konuşan Erdoğan, "Faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim" dedi.