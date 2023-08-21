‘Ekonomide tabii ki sorunlar var’ diyen Erdoğan bir kez daha sabır istedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirten Erdoğan, ''Enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız, biraz sabır bekliyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısı 16.30'da başladı.Toplantı 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açılama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. Dış politikada büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Girişimci insani ve Türkiye eksenli bakış açısını dış politikamızda hakim kıldık. Türk ve İslam dünyasıyla münasebetlerimiz son bir asırdaki en parlak dönemini yaşıyor. Avrupa ile ilişkilerimiz karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde gerçekleşiyor.

KKTC'DE BM ASKERLERİ İLE YOL GERİLİMİ

Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü'nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. Barış Gücü gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi gerekse müdahale sonrası yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir. Uluslararası hukukla bağdaşmayan bu tavırlar sebebiyle bölgede gerilim maalesef yeniden tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Garantör bir devlet olarak ara bölge başta olmak üzere adadaki emri vakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Rum kesiminin hak hukuk tanımaz tavrıyla Türk kardeşlerimizi baş başa bırakmayacağız. KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz.

BM'den beklenen, istikrarı bozucu davranışlar yerine isminin hakkını vererek Ada'daki tüm tarafların insani ihtiyaçlarının çözümüne katkı sunmasıdır.

TAHIL KORİDORU

,Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için samimi gayret gösteren tek ülke neredeyse Türkiye'dir. Önümüzdeki dönemde Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması ve barış umutlarının filizlenmesi için çaba harcayacağız. Çünkü biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

İKLİM KRİZİ

Bazı şehirlerimizde 50 dereceyi bulan sıcaklıkların ölçülmesi meselenin vehametini ortaya koyması açısından önemlidir. Ülkemizin iklim değişikliğinin sorunu olarak ortaya konan insan müdaalesinde neredeyse hiçbir katkısı yoktur. Buna rağmen uluslararası tüm toplantılarda taraf oldu. Sıfır Atık'tan yenilenebilir enerji projelerine kadar pek çok uygulamayla daha yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz. Yenilenebilir kurulu güç açısında Avrupa 5'incisi dünya 12'ncisiyiz. Topraklarının önemli bir kısmı Akdeniz havzasında yer alan ülkemiz için 2100 yılına kadar yapılan projeksiyonlar ortalama sıcakların yükseleceğine, sıcak hava dalgalarının yaygınlaşacağına, yağışların düşeceğine, dengesiz yağışlar nedeniyle taşkınların çoğalacağına ve velhasıl bugüne kadar alışık olmadığımız pek çok sorunla karşı karşıya kalacağımıza işaret etmektedir.

EKONOMİ MESAJLARI

Ekonomik sorunların farkındayız. Son dönemde ekonomik göstergelerde olumlu yönde yaşanan değişikliklerin kalıcı olduğundan kimse şüphe etmesin.



Türkiye ekonomisine faiz ve kur penceresinden bakan mandacı dayatmanın kodları çözülmüştür. Bu dayatma yatırım ve istihdamla kurulu bir yaklaşımla çözülecektir. Rezervlerdeki iyileşme alınan tedbirlerin sonuç verdiğini gösteriyor.

ARTAN OTOMOTİV FİYATLARI

Otomotiv sektöründeki fırsatçılara 211 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomobil balonu sönmeye başladı. Milletimizin malına kast eden aç gözlülere müsade etmeyeceğiz. Farklı sektörlerde de aynı etkiyi yakında göreceğiz.

"ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ"

Hayat pahalılığıyla mücadelemizi çift kulvarlı şekilde yürüteceğiz. Bugünkü toplantıda bu konudaki adımları değerlendirdik. Deprem yaralarını sarmak için artırdığımız vergiler, enflasyon üzerindeki baskı zamanla azalacaktır. İlave önlemleri aşama aşama devreye alacağız. Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını en üst seviyeye çıkarmaktır.



Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımdan biraz daha sabırlı olmalarını ve bize güvenmelerini bekliyoruz."