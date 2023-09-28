Ekonomideki 'U dönüşü' Merkez Bankası rezervleri 6 ayın zirvesine taşıdı

Ekonomi yönetiminin lirayı istikrara kavuşturma mücadelesi sürüyor. İktidarın ekonomi yönetimindeki "U dönüşü" ile birlikte Merkez Bankası rezervleri 125 milyar doları aştı. Toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 22 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyar dolar artışla 125 milyar doları aşarken, toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 752 milyon dolar artışla 83 milyar 811 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 15 Eylül'de 80 milyar 59 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 237 milyon dolar artarak 41 milyar 455 milyon dolardan 41 milyar 692 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 988 milyon dolar artışla 121 milyar 515 milyon dolardan 125 milyar 503 milyon dolara yükseldi.

Böylelikle 17 Mart haftasından bu yana rezervlerde en yüksek seviye kaydedildi.

Merkez Bankası'nın rezervleri haziran ayı başında eksi 5,7 milyar dolara gerilemişti. Ekonomideki keskin "U dönüşü" çerçevesinde ise TCMB, 21 Eylül'de politika faizini, piyasa beklentileri doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltmişti.