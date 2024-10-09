Ekonomideki yavaşlama işverenin talebini azalttı

Ekonomi Servisi

Ekonomik yavaşlama, istihdamın da yavaşlamasına sebep oldu, İŞKUR ilanlarının azalmasına yol açtı. İŞKUR’a kayıtlı açık iş sayısı, eylülde yıllık yüzde 9 azaldı. Yavaşlama, işverenlerin yeni iş ilanları açmasının önüne geçti. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), eylül ayı istatistik raporunu açıkladı.

İŞKUR sistemindeki açık iş sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 düşüşle 215 bin 986 oldu. Açık iş sayısı, Ocak-Eylül döneminde yüzde 0,95 düşüşle 2 milyon 11 bin 836 oldu. Açık işlerin yüzde 99’u özel sektör ilanlarından kaydedildi. En çok açık iş kaydı olan sektör, 791 bin 258 açık iş ile imalat sanayi oldu. En çok iş açığı olan meslekler ise turizm ve otelcilik elemanı, silahsız özel güvenlik görevlisi ve garson olarak belirlendi.

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı da eylülde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,41 düştü. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 558 bin 826 seviyesindeyken bu yıl eylülde 2 milyon 292 bin 472 kişi oldu. Kadın işsizliği de raporda ön plana çıktı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 52,2’si kadın, yüzde 47,8’i erkeklerden oluştu. İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yüzde 22,3’ü de 15-24 yaş arası gençlerden oluştu.