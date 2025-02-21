“Ekonomik çıkarlar uğruna insan yaşamı hiçe sayılmamalı”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Aliağa ilçesindeki “Gemi Söküm ve Gemi Geri Dönüşümlü Alan Artışı Projesi” kapsamında gemi söküm tesislerinin kapasitesini artırma çabalarına ilişkin açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aliağa ilçemizdeki gemi söküm tesislerinin kapasite artırımına yönelik süreç tarafımızca kaygıyla izlenmektedir. Hali hazırda yüksek çevresel riskler barındıran alanda Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği’nin, 22 geri dönüşüm şirketinin kullandığı kıyı kenar çizgisini deniz tarafından genişleterek alan artışı sağlamak istediği ‘Gemi Söküm ve Gemi Geri Dönüşümlü Alan Artışı Projesi’ kabul edilebilir bir talep değildir. Ekonomik çıkarlar uğruna insan yaşamı ve çevre hiçe sayılmamalıdır. Aliağa, denetimsizlik ve ucuz maliyet hesaplarının kurbanı olmamalıdır.”

Açıklamada, “Türkiye’nin tek gemi söküm tesisine ve ağır sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Aliağa, çevresel taşıma kapasitesini aşmış durumdadır. Çevresel önlemlerin aldırılması ve denetleme yetkisi Bakanlıklarda olan söz konusu bölgeye özel sıkı denetim mekanizmaları getirilmeli, çalışan sağlığı, çevre ve halk sağlığını koruyan bir perspektifle süreç yürütülmelidir. Kapasite artırımına ve yeni tesislerin açılmasına kesinlikle izin verilmemelidir. Çevresel mevzuata aykırı hareket eden tesislerin faaliyetleri durdurulmalıdır. Gemi söküm süreci bilimsel ve teknik kriterlere uygun olarak, etkin bir kamusal denetimle yürütülmelidir” denildi.

“ALİAĞA GENELİNDE KİRLİLİK YÜKÜ TESPİT EDİLDİ”

Gemi söküm sektörünün bulunduğu Aliağa’nın demir-çelik, rafineri, petrokimya gibi önemli ağır sanayi işkollarının yanı sıra liman işletmeciliği, kömür depolama tesisleri, demir çelik ark ocağı cüruf depolama tesisleri, yan sanayileri, destek sanayileri gibi önemli işlem hacmi olan bir endüstriyel üretim alanı olduğu vurgulanan açıklamada, “ Bu önemli hareketliliğin yarattığı çevresel durumun tespiti için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından, belediyemiz önderliğinde Aliağa ve yakın çevresinde çevre kirlenmesinin boyutlarının belirlenmesi amacıyla bir bilimsel çalışma yaptırılması istenmiş ve bölgenin toprak, hava ve su kirliliğinin tespiti için Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile ‘İzmir İli Aliağa İlçesi Çevre Durum Tespiti Projesi' yürütülmüştür. Raporun hazırlığında toprak, hava kalitesi, yer altı ve yer üstü suları ve bitki örtüsü üzerindeki kirletici parametreler iki yıl boyunca ölçülerek analiz edilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, çok sayıda parametrenin Aliağa bölgesinin genelinde kirlilik yükü oluşturduğu görülmekle birlikte hava kalitesi parametreleri tüm ortamlarda ağır metal varlığı ve radyoaktif elementlerin sınır değerleri aştığı birçok izleme noktası Gemi Söküm Bölgesine aittir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar dile getirildi: “Halihazırda faaliyet gösteren Gemi Söküm tesisleri Bakanlıkça ÇED sürecinden muaf tutulsalar da ‘İzmir İli Aliağa İlçesi Çevre Durum Tespiti Projesi’ raporuna istinaden ve ilk kurulduğu tarihten bugüne alanda ve çevresinde olan değişiklikler nedeni ile kümülatif bir etkinin değerlendirilmesi şarttır. Gemi Söküm gibi ciddi ve çevresel riski yüksek bir faaliyet kolundan 2016 yılından beri yayınlanmayan uygulamaya yönelik usul ve esasların Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde ivedilikle oluşturulması gereklidir. CHP Meclis Grubu olarak “Gemi Söküm ve Gemi Geri Dönüşümlü Alan Artışı Projesi”ne toplum ve çevre sağlığı adına karşı olduğumuzu ve yasal çerçevede gereken mücadeleyi verme konusundaki kararlığımızı kamuoyuna önemli duyururuz.”