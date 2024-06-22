Ekonomik diktatörlüğe isyan

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Doğu Afrika ülkesi Kenya’da bütçe açığı ve devlet borçlarının 2,7 milyar dolarlık ek vergilerle halkın üstüne yıkılması planı ülke çapında isyana yol açtı. Önceki gün IMF’nin dayattığı yasa tasarısının parlamentoda görüşüldüğü sırada on binlerce kişi sokağa döküldü.

"Ekonomik diktatörlüğe hayır" yazılı pankartların taşındığı protestolarda, iki yıl önce “yoksulların yaşam koşullarını düzeltme” sözüyle başa gelen Devlet Başkanı William Ruto'nun istifası istendi. Ülkenin 47 bölgesinin 19’unda düzenlenen protestolarda en az 200 protestocu yaralanırken 100’den fazla kişi gözaltına alındı. Protestolara sert müdahale eden polisin kurşunuyla bir göstericinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.