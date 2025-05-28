Ekonomik Güven Endeksi'nde korkulan oldu: Reel kesimin güveni kritik eşiğin altına indi

Mayıs 2025 verilerine göre ekonomik güven endeksi 96,6’dan 96,7’ye sınırlı bir artış göstererek yalnızca yüzde 0,05 oranında yükseldi.

Ancak bu sınırlı artışa rağmen, reel kesim güven endeksindeki düşüş dikkat çekti.

İMALAT SANAYİNDE GÖRÜNÜM KÖTÜLEŞTİ

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi nisan ayında 100,8 iken mayısta 98,6’ya gerileyerek yüzde 2,2 oranında düşüş yaşadı. Bu durum, reel sektör temsilcilerinin ekonomik görünüme ilişkin beklentilerinde belirgin bir bozulma olduğunu ortaya koydu.

TÜKETİCİ GÜVENİ DÜŞÜK

Öte yandan tüketici güven endeksi ise bir miktar toparlanma sinyali verdi. Nisan ayında 83,9 olan endeks, mayıs ayında yüzde 1,1 artışla 84,8’e yükseldi. Ancak bu artışa rağmen endeks hâlâ 100 seviyesinin oldukça altında seyrediyor ve tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin karamsarlığının sürdüğüne işaret etti. Ekonomik güven endeksindeki yatay seyir, tüketici ve reel sektör kanadında kalıcı bir iyileşme sağlanamadığını gösterdi.

DİĞER ENDEKSLERDE GÖRÜNÜM

Hizmet sektörü güven endeksi ise 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.