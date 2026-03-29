"Ekonomik Kayyuma Direnenler" belgeseli Maltepe'de gösterildi
Efes Selçuk halkının Meryem Ana Evi Direnişi’ni anlatan ve BirGün Muhabiri Aycan Karadağ’ın yönetmenliğini yaptığı “Ekonomik Kayyuma Direnenler” belgeselinin gösterimi Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Gösterimin ardından BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Gazeteci ve BirGün Yazarı Timur Soykan da konuşma gerçekleştirdi.
Etkinlik Maltepe Belediyesi Başkanı Esin Köymen'in konuşmasıyla açıldı.