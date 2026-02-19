Ekonomik Kayyuma Direnenler: İzmir'de belgesel ve söyleşi
İzmir’de 25 Şubat'ta gerçekleşecek etkinlikte, yerel yönetimler ve kamusal gelirler üzerine bir belgesel gösterimi ve söyleşi düzenlenecek.
İzmir’de 25 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da İzmir Mimarlık Merkezi'nde “Ekonomik Kayyuma Direnenler" etkinliği kapsamında belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleşecek.
BirGün Gazetesi muhabiri Aycan Karadağ’ın yönetmenliğini yaptığı belgesel, ekonomik kayyumların yerel yönetimler üzerindeki etkilerini ve kamusal gelirlerin geleceğini mercek altına aldı.
Belgesel gösterimin ardından İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'nin moderatörlüğünde, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, BirGün yazarı Timur Soykan ve BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, ekonomik kayyumların yerel yönetimler üzerindeki etkilerini ve kamusal gelirlerin geleceğini tartışacak.