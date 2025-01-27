Ekonomik koşullar mecbur bıraktı: Tek perde, tek oyuncu dönemi

Özel tiyatroların birçoğu kamu desteğinden yararlanamıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dağıtılan ‘özel tiyatrolara devlet desteği’nden kimlerin hangi kritere göre yararlandığı da muğlak.

Örneğin temmuz ayında, Jean Genet’nin Hizmetçiler oyunuyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne destek başvurusunda bulunan Moda Sahnesi ekim ayında ret yanıtının geldiğini duyurarak karara tepki göstermişti. Buna karşın tüm sansür, baskı ve ekonomik zorluklara rağmen her sene onlarca yeni oyun prömiyer yapıyor. Fakat yeni oyunlar arasında tek kişilik oyunların artışı, dekor olmaması veya çok az olması, bir oyuncunun birkaç karaktere birden hayat verdiği oyunlar dikkat çekiyor. Örneğin Sevgili Arsız Ölüm Dirmit oyununda Nezaket Erden 13 farklı karaktere hayat veriyor. Uykusuz Bir Rüya Salim oyununda ise Berkay Ateş birçok farklı karaktere hayat veriyor.

Oyuncu, yönetmen ve yazar Hakan Emre Ünal ile oyuncu ve yönetmen Mark Levitas ile dekorsuz ve tek kişilik oyunların artışını konuştuk.

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İMKANSIZLIKLARIN TETİKLEYİCİ BİR YANI VAR

Hakan Emre Ünal: Benim tek kişilik oyunlara ağırlık vermemin en büyük sebeplerinden biri çalışmalarımı genellikle anlatıcılık üzerine şekillendirmem. Yüksek lisans bitirme projem bu alan üzerindeydi ve sonrasında çalışmalarımı araştırmalarımı da buraya da yoğunlaştırdım. Trom, N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali, Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, Herkes Kocama Benziyor, BenDeniz… Hep farklı anlatı olanaklarını araştırdım. Anlatılarda da olabildiğince seyircinin hayal gücünü teşvik edecek şeyleri kullanman gerekiyor bana göre. Çok fazla eşyayla, dekorla sahneyi boğarsan seyircinin hayal gücünü aslında birazcık etkilemiş olursun. Mesela Sevgili Arsız Ölüm Dirmit’te Dirmit’in annesi Atiye’yi birisi oynasa herkesin kafasında başka bir şey canlanırken orada bir kişiyi görmek sınırlandırır. Ya da bir ev dekoru olmasındansa hayalimizdeki ev en büyük prodüksiyonu bile etkileyebilir. Fakat ekonomik koşullar da yadsınamaz bir gerçek. Öyle dekorlar kullanırsın ki seyircinin hayal gücünü kuvvetlendirir. Yine çok büyük prodüksiyonlar olabilir bunlar.

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit oyununda Nezaket Erden 13 farklı karaktere hayat veriyor.

2013 yılından beri profesyonel tiyatro yapan birisi olarak söyleyebilirim ki çalışmalarını, denemelerini yapmak istediğin sahne, prova sahnesi bulmak çok zor. Dekoru olan bir oyun yapmak istediğinde dekoru istifleyecek yer bulmakta güçlük çekiyorsun. Bunların hepsi maddiyata bağlı. Biz de zamanında çok zorlandık. Şimdi nispeten daha iyi koşullarımız olsa da hala hayal ettiğimiz oyunlara uygun sahneler bulmakta zorlanabiliyoruz. Bu sebeple hep evimizin salonunda ya da daha küçük alanlarda prova yapıp son 1-2 gün sahneleme çalışmasını deneyecek alanımız oluyor. İdeal olan hareket tasarımcısı, dekor tasarımcısı yani herkesin bir arada olduğu bir şekilde mekânda ya oynayacağımız mekâna uygun bir yerde çalışabilmek ve en azından on gün o alanda prova yapabilmek. Ama bu Türkiye şartlarında sahnen olmadığı sürece neredeyse imkânsız. Sahne açmanın da başka koşulları, zorlukları var. Sahnesi olan insanların da çok zorlandığı şeyleri biliyorum. Şimdi şekillendirdiğimiz oyunlarda yine anlatıcılık ve dramatik yapıyı iç içe geçirip olabildiğince seyircinin hayal gücünü tetikleyecek oyunlar yapmayı düşünüyoruz. Yani daha büyük prodüksiyonlu oyunlar yapmayı hayal ediyoruz ve bunları deniyoruz. Fakat sadece bizim açımızdan da değil başka açılardan da baktığımız zaman yeni mezun oyuncular, ya da imkân bulmakta zorlanan oyuncular bir araya gelip küçük ekipler kuruyorlar. Bu ekipler dekor koyacak alan, prova yapacak yer bulamayınca hayal etmeye başlıyorlar. Bu bazen yaratıcılığı da geliştiriyor. Yani imkânsızlıkların tetikleyici bir yanı var. Bu sebeple ilk başlarda dekorsuz, tek kişilik oyunlar yapmak tercih edilebiliyor. Ekonomik zorluklara rağmen üretmek isteyen çok insan var. Sinema dizi sektöründeki ünlü oyuncular da tiyatro yapmaya başladı. Çünkü seyirciyle gerçek anda ve zamanda buluşmanın tekrar kendilerine hatırlatmak istiyorlar bence.

Hakan Emre Ünal

Oyuncu, Yönetmen, Yazar



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ESTETİK KAYGI, BİÇİMSEL ARAYIŞ YOK OLDU

Mark Levitas: Günümüzde topluluklarının tek kişilik oyunlara yönelmesinin farklı nedenleri olduğunu düşünüyorum. Öncelikle pandemi öncesi sahnelenen bazı oyunlarda hikâye anlatıcılığının bir uzantısı olarak anlatı formundaki metinler tercih ediliyordu. Oyuncuların bu oyunların barındırdığı hikayelerde yer alan farklı karakterleri ve diğer unsurları tek başına canlandırması, güçlü ve etkileyici performansların ortaya çıkmasına olanak sağlıyordu. Ancak pandemi sonrasında değişen ekonomik koşullar birçok genç tiyatrocunun tercihini bu yönde kullanmasını zorunlu kılarken diğer yandan tiyatronun en az içerik kadar önemli olan diğer unsuru biçimsel arayışların yok olmasına neden oldu. Oyuncular herhangi bir tasarıma ya da estetik evrene ihtiyaç duymaksızın seyirci ile direkt iletişim kurabilecekleri metinler yazmak ya da çevirmek durumunda kalıyorlar. Bir yandan prodüksiyon tiyatrolarının sayısının artması ile beraber bağımsız toplulukların tiyatro yapma koşulları arasında oluşan fark vahşi bir biçimde artarken ekip kurma konusunda gerekli şartları oluşturamayan tiyatroların tercihlerini bu yönde kullanmalarını zorunlu kılıyor.

Mark Levitas

Oyuncu, Yönetmen

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NAKLİYE 40 BİN TL’Yİ BULUYOR

Dekor taşıma fiyatlarını merak ederek internetten bulduğumuz birkaç dekor taşımacılığı yapan firmaya ulaştık. 2 tek kişilik koltuk, 1 masa, 5 saksı taşımak istediğimizi söyleyerek İstanbul içi, İstanbul-Bursa ve İstanbul-Ankara mesafeleri için fiyat aldık. Verilen ortalama fiyatlar İstanbul içinde 15 bin civarında oldu. Bursa’ya 24 bin civarı fiyat verilirken Ankara için istenen ücretler 40 bini buluyor.